ОАО «Гродненский стеклозавод» в 2023 году выделят 6 млн рублей из инвестфонда для выплаты процентов по кредиту. Об этом говорится в постановлении Совмина№ 367 от 3 июня.

Установить, что в 2023 году средства инновационного фонда Гродненского облисполкома в сумме 6 млн рублей могут направляться открытому акционерному обществу «Гродненский стеклозавод» на уплату (возмещение) процентов по кредиту, выданному открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» на реализацию инвестиционного проекта по созданию производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий по объекту «ОАО «Гродненский стеклозавод» производство стеклянной тары «Аульс»…», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.