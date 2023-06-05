|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГРОДНЕНСКОМУ СТЕКЛОЗАВОДУ ВЫДЕЛЯТ 6 МЛН РУБЛЕЙ ИЗ ИНВЕСТФОНДА ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ
11:52 06.06.2023
ОАО «Гродненский стеклозавод» в 2023 году выделят 6 млн рублей из инвестфонда для выплаты процентов по кредиту. Об этом говорится в постановлении Совмина№ 367 от 3 июня.
Установить, что в 2023 году средства инновационного фонда Гродненского облисполкома в сумме 6 млн рублей могут направляться открытому акционерному обществу «Гродненский стеклозавод» на уплату (возмещение) процентов по кредиту, выданному открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» на реализацию инвестиционного проекта по созданию производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий по объекту «ОАО «Гродненский стеклозавод» производство стеклянной тары «Аульс»…», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2023
Курсы в банках
на 06.06.2023
Конвертация в банках
на 06.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте