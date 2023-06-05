Постановлением Совета министров № 359 внесены изменения в постановление правительства № 694 от 16 мая 2008 г., которые комплексно регулируют вопросы организации управления принадлежащими государству акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, изменениями унифицирован порядок управления акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ с долей Республики Беларусь и административно-территориальных единиц.

Постановление также направлено на повышение эффективности работы органов владельческого надзора и представителей государства, а также централизацию на региональном уровне управления принадлежащими административно-территориальным единицам акциями (долями в уставных фондах) с выстраиванием вертикальной системы управления.

Помимо этого, документом предусмотрены:

формализация процедуры включения представителей государства в состав совета директоров (наблюдательного совета) с учетом имеющейся в законодательстве нормы о назначении их в органы управления хозяйственных обществ с государственным участием, а не избрании;

особенности назначения представителей государства в органы управления банков, акции которых принадлежат административно-территориальным единицам;

расширение перечня вопросов, подлежащих согласованию с органами владельческого надзора (к таким вопросам отнесены также определение стратегии развития общества, утверждение годового финансово-хозяйственного плана общества, предоставление обществом безвозмездной (спонсорской) помощи и займов); иные изменения с учетом правоприменительной практики.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.