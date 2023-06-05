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БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ САНЭПИДТРЕБОВАНИЙ К НЕКОТОРЫМ ЛЕКАРСТВАМ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРИВИВОК
14:52 05.06.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении санитарных норм и правил».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен в целях унификации, оптимизации и либерализации санитарно-эпидемиологических требований, изложенных в санитарных нормах и правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке, хранению и использованию иммунобиологических лекарственных средств, проведению профилактических прививок, выявлению, регистрации и расследованию побочных реакций после профилактических прививок», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения № 114 от 2 декабря 2013 г.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 5 по 15 июня 2023 г.
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