Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 34 от 12 апреля 2023 г. утверждена Инструкция по определению стоимости строительства одного квадратного метра жилого дома в текущем уровне цен.

Как сообщает Национальный правовой портал, для определения указанной стоимости общая площадь квартир многоквартирного жилого дома и общая площадь одноквартирного, блокированного жилого дома устанавливаются согласно требованиям строительных норм СН 3.02.01-2019 «Жилые здания», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства № 69 от 16 декабря 2019 г.

Также установлено, что заказчик, застройщик могут принять решение о применении к стоимости строительства одного квадратного метра жилого дома (жилой части жилого дома) в текущем уровне цен поправочных коэффициентов (повышающих и понижающих). Они учитывают такие характеристики квартир, как: поэтажное расположение, пространственные и эстетические параметры, высоту потолков (для домов с различной высотой потолков по этажам). Однако при этом общая сметная стоимость строительства жилого дома (жилой части жилого дома) остается неизменной.

Инструкцией урегулированы вопросы формирования стоимости строительства жилого дома для определения стоимости строительства одного квадратного метра.

Ведомственное постановление от 15 апреля 2008 г. № 18 «Об утверждении Инструкции по определению стоимости строительства одного метра квадратного жилого дома в базисном и текущем уровнях цен» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу с 3 июня 2023 г.