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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В НСА
17:19 02.06.2023
На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом регламентируются: цели и принципы аккредитации; структура Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (НСА); права и обязанности заявителей на аккредитацию и аккредитованных субъектов; функции органа по аккредитации; правовое регулирование некоторых аспектов порядка проведения аккредитации и принятия решений по аккредитации; общие основания цифровизации аккредитации в НСА.
В частности, документом урегулированы следующие вопросы:
определение оснований проведения работ по аккредитации, повторной аккредитации, расширению области аккредитации, актуализации области аккредитации, перехода на новую версию основополагающего стандарта и установление общих подходов к условиям их проведения;
закрепление критериев аккредитации в качестве требований, которым должен удовлетворять заявитель на аккредитацию и аккредитованный субъект при осуществлении деятельности в определенной области аккредитации;
установление требований к порядку принятия решения по аккредитации и оснований для принятия решений о подтверждении компетентности, отказе в аккредитации, приостановлении действия аккредитации, отмене действия аттестата аккредитации, возобновлении действия аттестата аккредитации, внесении изменений в аттестат аккредитации и др.
Законопроектом предусмотрен переход на электронный документооборот между заявителем на аккредитацию (аккредитованным субъектом) и органом по аккредитации путем взаимодействия через Единую информационную систему в сфере аккредитации. Данная норма снизит нагрузку на субъекты хозяйствования, а также позволит аккредитованным субъектам самостоятельно управлять своей областью аккредитации в связи с ее переводом в электронный формат.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси со 2 по 13 июня 2023 г.
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