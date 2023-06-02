На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом регламентируются: цели и принципы аккредитации; структура Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (НСА); права и обязанности заявителей на аккредитацию и аккредитованных субъектов; функции органа по аккредитации; правовое регулирование некоторых аспектов порядка проведения аккредитации и принятия решений по аккредитации; общие основания цифровизации аккредитации в НСА.

В частности, документом урегулированы следующие вопросы:

определение оснований проведения работ по аккредитации, повторной аккредитации, расширению области аккредитации, актуализации области аккредитации, перехода на новую версию основополагающего стандарта и установление общих подходов к условиям их проведения;

закрепление критериев аккредитации в качестве требований, которым должен удовлетворять заявитель на аккредитацию и аккредитованный субъект при осуществлении деятельности в определенной области аккредитации;

установление требований к порядку принятия решения по аккредитации и оснований для принятия решений о подтверждении компетентности, отказе в аккредитации, приостановлении действия аккредитации, отмене действия аттестата аккредитации, возобновлении действия аттестата аккредитации, внесении изменений в аттестат аккредитации и др.

Законопроектом предусмотрен переход на электронный документооборот между заявителем на аккредитацию (аккредитованным субъектом) и органом по аккредитации путем взаимодействия через Единую информационную систему в сфере аккредитации. Данная норма снизит нагрузку на субъекты хозяйствования, а также позволит аккредитованным субъектам самостоятельно управлять своей областью аккредитации в связи с ее переводом в электронный формат.

Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси со 2 по 13 июня 2023 г.