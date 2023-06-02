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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПЕДРАБОТНИКАМ РАЗРЕШИЛИ ЗА ДЕНЬГИ ПИТАТЬСЯ В СТОЛОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
11:43 02.06.2023
Постановлением Совета министров № 356 от 31 мая 2023 г. утвержден порядок организации питания педагогических и иных работников учреждений образования.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, работникам учреждений образования предоставляется одноразовое питание по их желанию за плату.
Для организации питания работников учреждений образования используется обслуживание в форме предварительного заказа в соответствии с примерными двухнедельными рационами питания, разрабатываемыми для питания обучающихся старшей возрастной группы соответствующего типа и вида учреждения образования.
Плата работников учреждений образования за питание взимается в размере 100% от действующих денежных норм расходов на питание в день на одного обучающегося старшей возрастной группы соответствующего типа и вида учреждения образования с учетом повышающего коэффициента в случае, если его применение предусмотрено законодательством в сфере организации питания в учреждениях образования.
При расчете платы за питание не учитываются дни, когда работники учреждений образования не получали питания.
Плата за фактически предоставленное питание осуществляется работниками учреждений образования ежемесячно не позднее 25-го числа текущего месяца на текущие (расчетные) банковские счета по учету бюджетных и иных государственных средств организаций, определяемых учредителями учреждений образования и (или) областными (Минским городским) исполнительными комитетами в соответствии с бюджетным законодательством.
По письменному заявлению работника учреждения образования плата за питание удерживается нанимателем из заработной платы работника.
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