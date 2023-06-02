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БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
10:50 02.06.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 13 июня 2016 г. № 42 «Об утверждении Инструкции об условиях и порядке допуска ценных бумаг эмитентов-нерезидентов к размещению и обращению на территории Республики Беларусь и порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, предусматривается:
обновление порядка допуска к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь зарегистрированных за пределами Беларуси эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов;
установление определения порядка допуска к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь зарегистрированных за пределами Беларуси эмиссионных ценных бумаг эмитентов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения со 2 по 12 июня 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты (с пометкой «ПМФ 42»).
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