Лукашенко 1 июня подписал указ № 161, направленный на развитие инновационной и традиционной медицины, реализацию проектов в области фармацевтики, производства медицинских изделий и оборудования в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает его пресс-служба.

Документом устанавливается упрощенный порядок государственной регистрации биологических активных добавок к пище, произведенных и зарегистрированных в Китае, для обращения на территории Беларуси.

«Данное нововведение направлено на популяризацию и доступность препаратов традиционной китайской медицины для белорусских граждан», - говорится в комментарии.

Упрощены условия оказания медицинских услуг на территории индустриального парка "Великий камень" с применением лекарственных препаратов, медицинских изделий, методик лечения, зарегистрированных в Китае и ряде иных стран с развитой регуляторной системой в области медицины и фармацевтики.

Медицинские услуги, оказываемые резидентами индустриального парка с применением положений указа, включены в объекты добровольного медицинского страхования.