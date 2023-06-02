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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ УПРОСТИЛИ ГОСРЕГИСТРАЦИЮ ПРЕПАРАТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
09:45 02.06.2023
Лукашенко 1 июня подписал указ № 161, направленный на развитие инновационной и традиционной медицины, реализацию проектов в области фармацевтики, производства медицинских изделий и оборудования в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщает его пресс-служба.
Документом устанавливается упрощенный порядок государственной регистрации биологических активных добавок к пище, произведенных и зарегистрированных в Китае, для обращения на территории Беларуси.
«Данное нововведение направлено на популяризацию и доступность препаратов традиционной китайской медицины для белорусских граждан», - говорится в комментарии.
Упрощены условия оказания медицинских услуг на территории индустриального парка "Великий камень" с применением лекарственных препаратов, медицинских изделий, методик лечения, зарегистрированных в Китае и ряде иных стран с развитой регуляторной системой в области медицины и фармацевтики.
Медицинские услуги, оказываемые резидентами индустриального парка с применением положений указа, включены в объекты добровольного медицинского страхования.
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