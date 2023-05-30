Постановлением Министерства по налогам и сборам № 19 от 15 мая 2023 г. утверждена Инструкция о порядке отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к неактивным плательщикам.

Как сообщает Национальный правовой портал, решение об отнесении организаций к неактивным плательщикам будет выноситься на основании анализа представленных налоговых деклараций (расчетов) по: налогу на прибыль для белорусских организаций; налогу при упрощенной системе налогообложения; по единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции; налогу на игорный бизнес; налогу на доходы от осуществления лотерейной деятельности и проведения интерактивных игр.

При отнесении к данной категории ИП учитываются налоговые декларации (расчеты) по: подоходному налогу с физлиц ИП (нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро); по единому налогу с ИП и иных физлиц.

К категории неактивных будут отнесены плательщики, которые не представили вышеуказанные налоговые декларации (расчеты):

за первый отчетный период текущего налогового периода либо если в представленных ими за такой период налоговых декларациях (расчетах) показатели равны нулю;

за очередной отчетный период текущего налогового периода либо если в представленных ими налоговых декларациях (расчетах) за этот период показатели равны нулю или равны всем показателям налоговых деклараций (расчетов) за отчетный период, предшествующий этому отчетному периоду.

К неактивным плательщикам нельзя относить:

организации, находящиеся в процессе ликвидации;

ИП, находящиеся в процессе прекращения деятельности;

организации и ИП, в отношении которых в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) применяются процедуры экономической несостоятельности (банкротства);

бюджетные организации;

общественные и религиозные организации (объединения), республиканские государственно-общественные объединения, иные некоммерческие организации;

иностранные организации, иностранные ИП;

организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги;

организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением;

организации и ИП, не представляющие налоговые декларации (расчеты) в соответствии с частью четвертой пункта 2 статьи 40 Налогового кодекса;

ИП, приостановившие предпринимательскую деятельность в случаях, установленных законодательством о госрегистрации и ликвидации.

Инструкцией также установлены периоды, с которых плательщики относятся к неактивным.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.