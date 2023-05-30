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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП К НЕАКТИВНЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ
18:01 30.05.2023
Постановлением Министерства по налогам и сборам № 19 от 15 мая 2023 г. утверждена Инструкция о порядке отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к неактивным плательщикам.
Как сообщает Национальный правовой портал, решение об отнесении организаций к неактивным плательщикам будет выноситься на основании анализа представленных налоговых деклараций (расчетов) по: налогу на прибыль для белорусских организаций; налогу при упрощенной системе налогообложения; по единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции; налогу на игорный бизнес; налогу на доходы от осуществления лотерейной деятельности и проведения интерактивных игр.
При отнесении к данной категории ИП учитываются налоговые декларации (расчеты) по: подоходному налогу с физлиц ИП (нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро); по единому налогу с ИП и иных физлиц.
К категории неактивных будут отнесены плательщики, которые не представили вышеуказанные налоговые декларации (расчеты):
за первый отчетный период текущего налогового периода либо если в представленных ими за такой период налоговых декларациях (расчетах) показатели равны нулю;
за очередной отчетный период текущего налогового периода либо если в представленных ими налоговых декларациях (расчетах) за этот период показатели равны нулю или равны всем показателям налоговых деклараций (расчетов) за отчетный период, предшествующий этому отчетному периоду.
К неактивным плательщикам нельзя относить:
организации, находящиеся в процессе ликвидации;
ИП, находящиеся в процессе прекращения деятельности;
организации и ИП, в отношении которых в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) применяются процедуры экономической несостоятельности (банкротства);
бюджетные организации;
общественные и религиозные организации (объединения), республиканские государственно-общественные объединения, иные некоммерческие организации;
иностранные организации, иностранные ИП;
организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги;
организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением;
организации и ИП, не представляющие налоговые декларации (расчеты) в соответствии с частью четвертой пункта 2 статьи 40 Налогового кодекса;
ИП, приостановившие предпринимательскую деятельность в случаях, установленных законодательством о госрегистрации и ликвидации.
Инструкцией также установлены периоды, с которых плательщики относятся к неактивным.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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