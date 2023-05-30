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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ГОТОВИТ ПОПРАВКИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 713

14:23 30.05.2023 Правительство Беларуси готовит поправки в постановление № 713. Об этом сообщает Telegram-канал правительства. «Основная цель изменений – стимулирование продаж и продвижения товаров отечественного производства», - говорится в сообщении. В частности, производителям предоставят инструменты и механизмы для: активного увеличения объемов продаж, повышения узнаваемости товаров и торговых марок, выработки совместно с организациями торговли условий реализации товаров конечному потребителю.