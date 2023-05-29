Постановлением Министерства здравоохранения № 96 от 26 мая 2023 г. внесены изменения в Надлежащую аптечную практику.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, из Надлежащей аптечной практики исключен пункт 10¹, в котором говорится, что «аптекой пятой категории осуществляется реализация лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача, за исключением аптек, осуществляющих бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан».

Таким образом, небольшие частные аптеки смогут продолжить продавать лекарства по рецепту.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 г.

Напомним, ранее запрет на реализацию лекарств по рецепту в аптеках пятой категории должен был вступить в силу с 1 июня, но Министерство антимонопольного регулирования и торговли посчитало такое решение Минздрава «дискриминационным» и потребовало исключить этот пункт из постановления.