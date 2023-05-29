Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства по налогам и сборам, которым предусмотрены изменения по вопросам маркировки товаров.

Как сообщает Национальный правовой портал, для обеспечения единства характеристик товаров (наименований реквизитов), требований к составу, структуре и формату сведений, передаваемых и обрабатываемых в государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, а также при ее взаимодействии с интегрированной информационной системой ЕАЭС обязательная информация в приложении 1 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. № 17 приведена в соответствие с решениями Совета Евразийской экономической комиссии в сфере маркировки.

Документом скорректирован перечень уполномоченных складов, а также уточнены требования к ним и их владельцам.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

За период обсуждения с 13 по 23 мая 2023 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси оставлено два предложения от двух пользователей, которые рассмотрены и обобщены организатором.