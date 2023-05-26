С 1 июня 2023 года в национальной системе электронного сбора платы за проезд по платным дорогам Беларуси BelToll начнут действовать новые тарифы. Соответствующие изменения закреплены постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 24 от 16 мая 2023 года.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в менеджер по связям с общественностью оператора системы BelToll ИООО «Капш Телематик Сервисиз» Сергей Бурый, для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 тонны с количеством 2 осей тариф за 1 км составит €0,101 (ранее - €0,09), с количеством осей 3 - €0,126 (ранее - €0,115), 4 и более осей - €0,152 (ранее - € 0,145).

Вместе с тарифами на оплату проезда за километраж меняется и стоимость электронных виньеток. Теперь виньетка сроком действия на 15 дней будет стоить €18 (ранее - €14), на 30 дней — €28 (ранее - €22), на календарный год — €96 (ранее - €75 ).

При этом владельцы транспортных средств, которые приобрели виньетку до 1 июня 2023 года, могут продолжать пользоваться ею до окончания срока действия без каких-либо дополнительных платежей.

Тем же постановлением устанавливаются и новые размеры платы по разовому тарифу, вносимой во избежание формирования нарушения в случае неоплаты или неполной оплаты за проезд по платным дорогам. Для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 тонны плата по разовому тарифу составит €32 и €16 соответственно, для транспортных средств с допустимой общей массой не более 3,5 тонны в случае неоплаты – €12.

Электронная система BelToll действует в Беларуси с 1 августа 2013 г. Оплачивать проезд по платным дорогам на территории Беларуси обязаны все транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны, а также транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, не зарегистрированные на территории государств-членов Евразийского экономического союза. Не являются плательщиками транспортные средства, освобожденные от оплаты в соответствии с указом от 27.09.2012 № 426 «Об отдельных вопросах функционирования системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики Беларусь».

Отметим, что под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года, а также последние 15 календарных дней предшествующего года и первые 15 календарных дней последующего года.