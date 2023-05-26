На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусматривается корректировка ряда постановлений правительства по вопросам формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменения вносятся в части:

замены заявительного порядка исключения сведений из реестра на уведомительный принцип и оптимизации в этой связи административной нагрузки на субъектов туристической деятельности;

регулирования вопросов выдачи дубликатов административных решений по итогам осуществления административных процедур, связанных с формированием и ведением реестра.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Свои замечания и предложения с 26 мая по 5 июня 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.