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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
17:41 26.05.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусматривается корректировка ряда постановлений правительства по вопросам формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности.
Как сообщает Национальный правовой портал, изменения вносятся в части:
замены заявительного порядка исключения сведений из реестра на уведомительный принцип и оптимизации в этой связи административной нагрузки на субъектов туристической деятельности;
регулирования вопросов выдачи дубликатов административных решений по итогам осуществления административных процедур, связанных с формированием и ведением реестра.
Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.
Свои замечания и предложения с 26 мая по 5 июня 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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