Постановлением Совета министров № 335 от 23 мая 2023 г. утверждено решение комиссии по присуждению Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, лауреатами Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2022 г. стали 11 организаций, 14 подтвердили звание лауреата повторно. Три организации удостоены специальных наград «Социальная ответственность», «Совершенство менеджмента», «Лидерство». Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, фармацевтическую, химическую, строительную, пищевую отрасли, а также учреждения образования и науки.

В соответствии с постановлением за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента звание лауреата присуждено 11 предприятиям. Среди них – волковысское ОАО «Беллакт», государственное учреждение образования «Гродненский областной институт развития образования», ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», ОАО «Минский маргариновый завод», ОАО «Минский механический завод имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА», республиканское производственное унитарное предприятие «АКАДЕМФАРМ», СП ОАО «СПАРТАК», УП «Хозрасчетное опытное производство Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси», учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет».

Звание лауреата этого престижного конкурса подтвердили 14 предприятий. Это ЗАО «Август-Бел», обособленное структурное подразделение «Минский вагонный участок» транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги», ООО «Праймилк», ОАО «Березастройматериалы», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Лунинецкий молочный завод», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Слонимский мясокомбинат», республиканское дочернее унитарное производственное предприятие «Конус» РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства», СОАО «Коммунарка», учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет».

Специальных наград конкурса удостоены: волковысское ОАО «Беллакт» – в номинации «Социальная ответственность» за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества; СОАО «Коммунарка» – в номинации «Совершенство менеджмента» за построение в организации систем менеджмента, ориентированных на проектно-процессное управление и позволяющих внедрять современные высокоэффективные, ресурсосберегающие и инновационные технологии, создавать конкурентоспособные продукцию, услуги или работы; учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» – в номинации «Лидерство» за вклад руководства в достижение устойчивого успеха организации.

Конкурс на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества проводится ежегодно, начиная с 1999 г., и является самым авторитетным проектом в республиканском конкурсном движении за качество. Его проведение позволяет выделять среди белорусских организаций предприятия-лидеры, которые выстраивают стратегию и тактику своего развития на основе качества, и обеспечивает признание их достижений на государственном уровне. Участники конкурса берут на вооружение современные принципы и идеи, воплощенные в модели Премии Правительства, демонстрируют уверенное владение эффективными методами менеджмента, высокую результативность и устойчивое развитие в условиях современных вызовов.

Лауреатам вручаются диплом и символ Премии правительства, а также предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы Премии правительства при маркировке продукции и на ее упаковке, в рекламных целях и документации.