На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 11 января 2017 г. № 5 «О локальном мониторинге окружающей среды».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом вносятся изменения в части:

актуализации перечня природопользователей, осуществляющих локальный мониторинг окружающей среды в связи с реорганизацией ряда юридических лиц, передачей некоторых производственных объектов иным субъектам хозяйствования и другими изменениями;

уточнения наименований, местонахождения, количества источников вредного воздействия на окружающую среду по всем объектам наблюдений локального мониторинга;

уточнения параметров наблюдений по объекту наблюдений «выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и иного оборудования, технологических процессов, машин и механизмов» в соответствии с выданными разрешениями на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексными природоохранными разрешениями и др.;

уточнения периодичности наблюдений по объекту наблюдений «сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты или систему канализации населенных пунктов, и поверхностные воды в фоновых створах, расположенных выше по течению мест сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса сточных вод», а также параметров наблюдений в соответствии с выданными разрешениями на специальное водопользование;

уточнения параметров наблюдений по объекту наблюдений «почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения» для источников загрязнения окружающей среды, осуществляющих также локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и по объекту наблюдений «подземные воды в местах расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения» с целью установления однотипного перечня загрязняющих веществ и более точной оценки воздействий природопользователей на компоненты окружающей среды при фиксации превышений.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С 25 мая по 5 июня 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .