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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПОВЫСИЛО ЦЕНЫ НА АЭРОПОРТОВЫЕ И АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
10:59 25.05.2023
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 35 от 12 мая 2023 г. установлены новые тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги, оказываемые юридическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, документом также изменены коэффициенты перевода, применяемые при оплате зарубежными авиакомпаниями услуг в иностранной валюте.
«Тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги увеличены в целях снижения убыточности их оказания», - пояснило ведомство.
Оказывать услуги по установленным новым тарифам будут РУП «Национальный аэропорт «Минск» и РУП «Белаэронавигация» юридическим лицам, осуществляющим перевозки воздушным транспортом.
Постановление вступило в силу 21 мая 2023 г.
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