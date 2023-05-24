НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МАРТ ПОВЫСИЛО ЦЕНЫ НА АЭРОПОРТОВЫЕ И АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

10:59 25.05.2023 Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 35 от 12 мая 2023 г. установлены новые тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги, оказываемые юридическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, документом также изменены коэффициенты перевода, применяемые при оплате зарубежными авиакомпаниями услуг в иностранной валюте. «Тарифы на аэропортовые и аэронавигационные услуги увеличены в целях снижения убыточности их оказания», - пояснило ведомство. Оказывать услуги по установленным новым тарифам будут РУП «Национальный аэропорт «Минск» и РУП «Белаэронавигация» юридическим лицам, осуществляющим перевозки воздушным транспортом. Постановление вступило в силу 21 мая 2023 г.