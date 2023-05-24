На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым вносятся изменения в ряд указов по вопросам физической культуры и спорта.

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом, в частности, корректируются указы:

от 3 ноября 2003 г. № 481 «Об утверждении Устава республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;

от 26 августа 2004 г. № 406 «Об утверждении Устава республиканского государственно общественного объединения «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

от 17 ноября 2009 г. № 555 «Об учреждении государственной стипендии олимпийским чемпионам»;

от 9 сентября 2019 г. № 329 «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта»;

от 15 апреля 2013 г. № 190 «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов»;

от 24 мая 2018 г. № 201 «О противодействии допингу».

Изменениями в том числе предусмотрено:

определение общественных объединений и республиканских государственно-общественных объединений как организаций, уполномоченных на проведение государственной аккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта и подтверждение этой государственной аккредитации;

установление оснований для отказа в назначении государственной стипендии и для прекращения выплаты такой стипендии;

возмещение денежных средств, выплаченных в качестве именных стипендий, в случае прекращения выплаты при спортивной дисквалификации за допинг в спорте.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

С 24 мая по 2 июня 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.