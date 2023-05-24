ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЫ ПО ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА


14:02 24.05.2023

На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым вносятся изменения в ряд указов по вопросам физической культуры и спорта.

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом, в частности, корректируются указы:

от 3 ноября 2003 г. № 481 «Об утверждении Устава республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;

от 26 августа 2004 г. № 406 «Об утверждении Устава республиканского государственно общественного объединения «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;

от 17 ноября 2009 г. № 555 «Об учреждении государственной стипендии олимпийским чемпионам»;

от 9 сентября 2019 г. № 329 «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта»;

от 15 апреля 2013 г. № 190 «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов»;

от 24 мая 2018 г. № 201 «О противодействии допингу».

Изменениями в том числе предусмотрено:

определение общественных объединений и республиканских государственно-общественных объединений как организаций, уполномоченных на проведение государственной аккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта и подтверждение этой государственной аккредитации;

установление оснований для отказа в назначении государственной стипендии и для прекращения выплаты такой стипендии;

возмещение денежных средств, выплаченных в качестве именных стипендий, в случае прекращения выплаты при спортивной дисквалификации за допинг в спорте.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

С 24 мая по 2 июня 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2023
валюта курс
EUR 3.1598
USD 2.9309
RUB 3.6646
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9298 -0.0011
RUB 3.6660 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1430 3.1550
USD 2.9130 2.9220
RUB 2.7000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 24.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0770 1.0820
EUR/RUB 85.1000 114.9000
USD/RUB 78.9000 106.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте