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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЫ ПО ВОПРОСАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
14:02 24.05.2023
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым вносятся изменения в ряд указов по вопросам физической культуры и спорта.
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом, в частности, корректируются указы:
от 3 ноября 2003 г. № 481 «Об утверждении Устава республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»;
от 26 августа 2004 г. № 406 «Об утверждении Устава республиканского государственно общественного объединения «Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;
от 17 ноября 2009 г. № 555 «Об учреждении государственной стипендии олимпийским чемпионам»;
от 9 сентября 2019 г. № 329 «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта»;
от 15 апреля 2013 г. № 190 «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов»;
от 24 мая 2018 г. № 201 «О противодействии допингу».
Изменениями в том числе предусмотрено:
определение общественных объединений и республиканских государственно-общественных объединений как организаций, уполномоченных на проведение государственной аккредитации на право осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта и подтверждение этой государственной аккредитации;
установление оснований для отказа в назначении государственной стипендии и для прекращения выплаты такой стипендии;
возмещение денежных средств, выплаченных в качестве именных стипендий, в случае прекращения выплаты при спортивной дисквалификации за допинг в спорте.
Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.
С 24 мая по 2 июня 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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