Постановлением Совмина № 329 от 22 мая 2023 года утверждена Концепция обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, определены основные направления повышения безопасности дорожного движения в Беларуси и меры по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах и улицах населенных пунктов, а также снижению тяжести последствий ДТП, в том числе по уменьшению числа погибших и травмированных и минимизации загрязнения окружающей среды и влияния других негативных факторов, связанных с дорожным движением.

Целевыми показателями настоящей Концепции являются:

снижение числа погибших в ДТП до уровня не более 450 в год к 2025 году, не более 400 в год – к 2030 году;

восстановление тенденции, имевшей место в 2011-2016 годах, по снижению показателей аварийности (сокращение количества ДТП с погибшими не менее чем на 15% в год);

снижение других видов потерь в дорожном движении (экономических, экологических, социальных) по сравнению с 2022 годом не менее чем на 15% в 2025 году, не менее чем на 25% в 2030 году.

Достижение целей настоящей концепции должно оцениваться ежегодно на основе анализа данных по учету количества ДТП, а также укрупненных данных по уровню экономических, экологических и социальных потерь в дорожном движении.

Основными направлениями повышения безопасности дорожного движения в Беларуси являются:

повышение эффективности государственного управления и государственного контроля в области дорожного движения;

построение государственной идеологии управления дорожным движением, основанной на повышении БДД во всех ее аспектах и соблюдении прав и свобод граждан в этой сфере;

получение широкой общественной поддержки при проведении государственной политики в области дорожного движения и обеспечения его безопасности.

Финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения осуществляется в пределах средств:

республиканского и местных бюджетов, предусмотренных на содержание государственных органов и местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих государственное управление и государственный контроль в области дорожного движения, а также на финансирование дорожной деятельности;

фондов предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, перевозчика перед пассажирами, перевозчика при перевозке опасных грузов;

других источников, не запрещенных законодательством.

Реализация концепции осуществляется Министерством транспорта и коммуникаций и Министерством внутренних дел совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного управления, иными организациями, подчиненными правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Планы мероприятий по реализации концепции формируются ежегодно с учетом комплекса мероприятий по повышению БДД в Беларуси «Добрая дорога» с указанием сроков реализации, ответственных исполнителей и условий исполнения.

Координация действий по реализации концепции осуществляется Постоянной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров под председательством заместителя премьер-министра.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.