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ГТК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ И ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ В ЗОНЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
10:21 24.05.2023
Постановлением Государственного таможенного комитета № 12 от 11 мая 2023 г. внесены изменения в форму и порядок заполнения уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, уведомление дополняется сведениями о стране регистрации транспортного средства, а также о стране места нахождения (жительства) отправителя или получателя товаров, за исключением отдельных случаев, оговоренных в данном документе.
Определены цифровые коды, которые будут указываться в уведомлении в случае размещения транспортных средств в специально установленных местах для совершения грузовых операций и (или) перецепки, указанных в приложении 1 к постановлению Совета министров № 247 от 22 апреля 2022 г.
Постановлением также предусмотрено указание в уведомлении веса брутто или веса нетто товаров на уровне трех знаков после запятой, а в случае, если такой вес составляет менее 1 грамма, – до шести знаков после запятой.
Постановление вступает в силу 30 июня 2023 года
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