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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА СТЕКЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО


17:24 23.05.2023

Постановлением Совета министров № 322 от 18 мая 2023 года вводится лицензирование экспорта стекла и изделий из него.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства, можно вывозить стекло и изделия из него в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, при помещении товара под таможенную процедуру экспорта.

Юрлицо, заинтересованное в получении лицензии, должно предоставить в Минстройархитектуры заявление, сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, а также копию внешнеторгового контракта.

Согласование выдачи лицензии на экспорт товаров осуществляется Минстройархитектуры бесплатно. В течение пяти рабочих дней ведомство рассматривает поступившие от заинтересованного лица документы и принимает решение о согласовании выдачи лицензии либо об отказе.

Постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования.
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