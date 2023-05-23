|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА СТЕКЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО
17:24 23.05.2023
Постановлением Совета министров № 322 от 18 мая 2023 года вводится лицензирование экспорта стекла и изделий из него.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства, можно вывозить стекло и изделия из него в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, при помещении товара под таможенную процедуру экспорта.
Юрлицо, заинтересованное в получении лицензии, должно предоставить в Минстройархитектуры заявление, сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, а также копию внешнеторгового контракта.
Согласование выдачи лицензии на экспорт товаров осуществляется Минстройархитектуры бесплатно. В течение пяти рабочих дней ведомство рассматривает поступившие от заинтересованного лица документы и принимает решение о согласовании выдачи лицензии либо об отказе.
Постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2023
Курсы в банках
на 23.05.2023
Конвертация в банках
на 23.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте