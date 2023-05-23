Бюджетный кодекс Беларуси изменился.

Как сообщает Национальный правовой портал, 10 мая принят Закон Республики Беларусь № 267-З, которым внесены поправки в Бюджетный кодекс.

«Уточнение и конкретизация отдельных норм основного законодательного акта, регулирующего бюджетный процесс, обусловлены изменением законодательства в различных сферах деятельности (образование, здравоохранение, средств массовой информации и иные)», – сообщили в Министерстве финансов.

С учетом обновленной Конституции Республики Беларусь скорректированы отдельные нормы Бюджетного кодекса.

В частности, пункт 1 статьи 95 излагается в следующей редакции: «Правительство Республики Беларусь вносит по согласованию с Президентом Республики Беларусь в Палату представителей проект закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год в сроки, установленные настоящим Кодексом».

Кроме того, внесены изменения редакционного характера, которые согласуются с положениями основного закона.

Статья 111 Бюджетного кодекса дополнена полномочиями Министерства финансов, реализуемыми в процессе исполнения республиканского бюджета.

Понятийный аппарат кодекса дополняется термином «автоматизированная система финансовых расчетов» и нормами об использовании соответствующей системы в рамках бюджетного процесса. Эти корректировки были произведены в рамках проведенной работы по развитию цифровых технологий, информационных систем и ресурсов Министерства финансов, которые являются неотъемлемой частью всей национальной финансовой системы.

По информации профильного ведомства, изменения также внесены в статьи 30–37 Бюджетного кодекса в отношении распределения налогов и других платежей в соответствующие бюджеты. В их числе:

зачисление в республиканский бюджет в полном объеме транспортного налога и отмена единого налога на вмененный доход;

зачисление в областные бюджеты и бюджет г. Минска в полном объеме экологического налога и другие.

Кроме того, в Минфине напомнили, что с 2023 года в республике для физических лиц, осуществляющих деятельность, не относящуюся к предпринимательской, внедряется новый принцип налогообложения – налог на профессиональный доход. Он заменяет уплату подоходного налога, ремесленного сбора, сбора за оказание услуг в сфере агроэкотуризма, единого налога, а также включает в себя обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Соответственно положения ряда статей кодекса дополняются порядком распределения данного налога.

Основные положения закона вступили в силу 17 мая 2023 г.