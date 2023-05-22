Лукашенко 22 мая подписал указ № 149, которым утверждены новые редакции генеральных планов городов-спутников Минска - Смолевичей, Фаниполя и Руденска, сообщает его пресс-служба.

Актуализированными генеральными планами определены стратегии территориального развития перечисленных городов-спутников до 2035 года с учетом требований по их опережающему развитию и современных тенденций градостроительного преобразования.

В них заложены подходы по рациональному использованию и обустройству территорий с учетом ресурсных возможностей городов-спутников, планируемых параметров их социально-экономического развития в увязке с Минском, существующих и предполагаемых в будущем экологических ограничений.

«Все предусмотренные генеральными планами мероприятия ориентированы на прирост численности населения городов-спутников и организацию на их территории комфортной среды жизнедеятельности людей», - говорится в комментарии к документу.