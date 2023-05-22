Министерство образования Беларуси постановлением № 149 от 4 мая 2023 г. установило сроки вступительной кампании в ссузы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре министерства, вступительные испытания в ссузах на очную (дневную) форму получения среднего специального образования на основе общего базового образования за счет средств бюджета и на платной основе пройдут с 4 по 8 августа, на очную (дневную, вечернюю), дистанционную или заочную формы получения среднего специального образования на основе общего среднего или профтехобразования за счет бюджета и на платной основе – с 13 по 15 августа.

Зачислят абитуриентов с общим базовым образованием на очную (дневную) форму получения образования на бюджет по 10 августа, платников – по 16 августа.

С 20 июля по 3 августа необходимо подать документы поступающим после 9-го класса в ссузы на очную (дневную) форму получения образования за счет бюджета. На платную форму при тех же условиях – с 20 июля по 14 августа.

Абитуриентам очной (дневной) формы получения образования на платной основе, имеющим общее базовое образование, поступающим на специальности, по которым предстоит сдавать вступительное испытание, документы следует принести с 20 июля по 3 августа.

Выпускникам 11-х классов или учреждений профтехобразования, поступающим на очную (дневную, вечернюю), дистанционную или заочную формы получения образования за счет средств бюджета, необходимо предоставить документы с 20 июля по 12 августа, платникам – с 20 июля по 20 августа.

С 20 июля по 12 августа документы нужно подавать на специальности с вступительным испытанием, на специальности направлений «сельское хозяйство», «ветеринария» в очной (вечерней) или заочной форме получения образования за счет средств бюджета или на платной основе – с 15 октября по 30 ноября.

На очной (дневной, вечерней), дистанционной или заочной форме получения образования на основе общего среднего или профтехобразования на бюджете (за исключением очной (вечерней), заочной форм получения среднего специального образования по специальностям направлений «сельское хозяйство», «ветеринария») зачисление произойдет по 16 августа. На очную (дневную, вечернюю), дистанционную или заочную формы получения образования на платной основе на основе общего среднего, профессионально-технического образования (за исключением очной (вечерней), заочной форм получения среднего специального образования по специальностям направлений «сельское хозяйство», «ветеринария») – по 21 августа. На очную (вечернюю) и заочную формы получения среднего специального образования на бюджет и платное отделение по специальностям направлений «сельское хозяйство», «ветеринария» зачислят по 10 декабря.

О дополнительном наборе на бюджетные места, оставшиеся вакантными после зачисления, абитуриенты с общим базовым образованием, поступающие на очную (дневную) форму получения образования, узнают по 11 августа.

Абитуриенты с общим средним или профтехобразованием, поступающие на очную (дневную, вечернюю), дистанционную и заочную формы получения образования (за исключением очной (вечерней), заочной форм получения среднего специального образования по специальностям направлений «сельское хозяйство», «ветеринария»), узнают о вакантных местах по 17 августа.

В свою очередь о дополнительном наборе на очную (вечернюю), заочную формы получения среднего специального образования по специальностям направлений «сельское хозяйство», «ветеринария» будет сообщено по 11 декабря.

Кроме того, определены сроки вступительной кампании в ссузы для иностранцев и лиц без гражданства.