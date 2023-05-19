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В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


10:36 22.05.2023

Постановлением Министерства образования № 107 от 22 марта 2023 г. утверждено Положение о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определены требования к порядку подготовки и выпуска, а также использования учебных изданий:

официально утверждаемых либо допускаемых в качестве соответствующего вида учебного издания Министерством образования;

рекомендуемых учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы научно-ориентированного образования, организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение образования, учебно-методическими объединениями в сфере образования.

Под действие документа подпадают учреждения образования, иные организации, ИП, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, при реализации образовательных программ основного образования, образовательных программ дополнительного образования и образовательных программ специального образования.

При этом действие Положения не распространяется на требования к порядку подготовки и выпуска учебных изданий по общепрофессиональным и специальным учебным дисциплинам, официально утверждаемых либо допускаемых в качестве соответствующего вида учебного издания государственными органами при подготовке кадров по специальностям для Вооруженных Сил Республики Беларусь, транспортных войск, внутренних войск МВД, органов государственной безопасности, органов пограничной службы и др.

Что касается учебных изданий (печатных и электронных), разработанных на инициативной основе и не включенных в планы выпуска печатных учебных изданий, планы выпуска электронных учебных изданий, то они проходят процедуру рассмотрения в установленном Положением порядке.

Документом, в частности, урегулирован порядок:

планирования выпуска и использования печатных учебных изданий;

подготовки авторских оригиналов печатных учебных изданий;

выпуска печатных учебных изданий;

подготовки к выпуску электронных учебных изданий.

Ведомственное постановление от 6 января 2012 г. № 3 «Об утверждении Инструкции о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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