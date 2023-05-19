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ГТК ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ


17:26 19.05.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления правительства «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2011 г. № 1374».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, предусматривалось:

изложение в новой редакции Перечня отдельных видов товаров, в отношении которых устанавливаются фиксированные размеры обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, согласно приложению 1 к постановлению Совета министров от 14 октября 2011 г. № 1374 «О задержанных товарах и обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин» (постановление № 1374);

исключение в связи с неоднозначностью правового регулирования абзаца пятого части второй, абзаца пятого части третьей и абзаца шестого части четвертой пункта 7 Положения об условиях и порядке признания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве поручителя перед таможенными органами, утвержденного постановлением № 1374;

внесение изменений в Положение о применении генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, утвержденное постановлением № 1374, с целью расширения возможности применения разрешения таможенного органа на использование превышения при применении генерального обеспечения.

Организатор общественного обсуждения – Государственный таможенный комитет.

За период обсуждения с 24 марта по 3 апреля 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступил ряд предложений от одного участника, которые рассмотрены и обобщены ГТК.
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