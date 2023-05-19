Постановлением Министерства здравоохранения №75 от 11 мая 2023 года повышены тарифы на стоматологические услуги.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, изменения коснулись также тарифов на ортопедические, зуботехнические услуги, а также услуги по лучевой диагностике (рентгеновские снимки зубов).

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, для ликвидации (снижения) убыточности по регулируемым стоматологическим (ортопедическим и зуботехническим) услугам принято постановление, предусматривающее их повышение на 30%.

В ведомстве отметили, что в соответствии с законодательством платные стоматологические (ортопедические и зуботехнические) услуги подлежат ценовому регулированию.

Повышение предельных максимальных тарифов на данные медицинские услуги с 2015 года производилось лишь в ноябре 2021 года на 4%.

«Регулируемые платные стоматологические (ортопедические и зуботехнические) услуги, по которым установлены предельные максимальные тарифы, в настоящее время являются убыточными, в том числе по отдельным наименованиям медицинских услуг отрицательная рентабельность достигает 93%», - утверждают в Минздраве.

Министерство отмечает, что на протяжении 7 лет произошел рост затрат организаций здравоохранения по всем статьям расходов (заработная плата, коммунальные платежи, транспорт, связь и другие), компенсировать которые возможно за счет повышения предельных тарифов.