ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ ТАРИФЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ


14:46 19.05.2023

Постановлением Министерства здравоохранения №75 от 11 мая 2023 года повышены тарифы на стоматологические услуги.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, изменения коснулись также тарифов на ортопедические, зуботехнические услуги, а также услуги по лучевой диагностике (рентгеновские снимки зубов).

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, для ликвидации (снижения) убыточности по регулируемым стоматологическим (ортопедическим и зуботехническим) услугам принято постановление, предусматривающее их повышение на 30%.

В ведомстве отметили, что в соответствии с законодательством платные стоматологические (ортопедические и зуботехнические) услуги подлежат ценовому регулированию.

Повышение предельных максимальных тарифов на данные медицинские услуги с 2015 года производилось лишь в ноябре 2021 года на 4%.

«Регулируемые платные стоматологические (ортопедические и зуботехнические) услуги, по которым установлены предельные максимальные тарифы, в настоящее время являются убыточными, в том числе по отдельным наименованиям медицинских услуг отрицательная рентабельность достигает 93%», - утверждают в Минздраве.

Министерство отмечает, что на протяжении 7 лет произошел рост затрат организаций здравоохранения по всем статьям расходов (заработная плата, коммунальные платежи, транспорт, связь и другие), компенсировать которые возможно за счет повышения предельных тарифов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2023
валюта курс
EUR 3.1734
USD 2.9333
RUB 3.6629
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9259 -0.0074
RUB 3.6667 +0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1400 3.1540
USD 2.9050 2.9150
RUB 2.7000 3.6880
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0820
EUR/RUB 85.2500 114.9000
USD/RUB 79.1000 106.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте