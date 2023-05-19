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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
13:16 19.05.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ряд ведомственных постановлений по вопросам рынка ценных бумаг.
Как сообщает Национальный правовой портал, в целях совершенствования правового регулирования в сфере рынка ценных бумаг, либерализации условий осуществления деятельности на рынке ценных бумаг для стимулирования привлечения инвестиций, повышения уровня контроля в указанной сфере законом от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг» (закон) определены полномочия Министерства финансов на установление:
оснований для признания наличия косвенного (через третьих лиц) владения долями в уставном фонде (акциями, паями) эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг, порядка расчета доли находящихся в таком владении долей в уставном фонде (акций, паев);
критериев для признания в качестве бенефициарного или иного владельца, требований к учредителям, акционерам, бенефициарным и иным владельцам эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг;
перечня ценных бумаг, сделки с которыми вправе совершать только квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг;
перечня иных лиц (за исключением квалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг и лиц, являющихся собственниками имущества, участниками (акционерами) эмитента депозитарных облигаций), которые могут являться владельцами депозитарных облигаций.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
За период обсуждения с 20 апреля по 3 мая 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 13 предложений от 3 участников, которые рассмотрены и обобщены Минфином.
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