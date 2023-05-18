Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 5 от 5 мая 2023 г. вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования.

Как сообщает Национальный правовой портал, в период с 25 мая по 31 августа 2023 г. на республиканских автомобильных дорогах (их участках) с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 °С допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

Также правовым актом установлено, на какие транспортные средства не распространяются вышеуказанные временные ограничения. В частности, к ним отнесены:

транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, лекарственных средств и иных грузов, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий;

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки сушенки торфяной, брикетов топливных на основе торфа;

колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.

Постановление вступает в силу с 19 мая 2023 г.