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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ


11:46 18.05.2023

Постановлением Министерства образования № 146 от 2 мая 2023 г. утверждена Инструкция о порядке проведения мероприятия «Национальное исследование качества образования».

Как сообщает Национальный правовой портал, проведение мероприятия «Национальное исследование качества образования» (НИКО) направлено на получение объективной информации о состоянии системы общего среднего образования для принятия обоснованных управленческих решений в области государственной политики в сфере образования.

НИКО представляет собой оценку функциональной грамотности учащихся Х класса (I курса), осваивающих содержание:

образовательной программы среднего образования, образовательной программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования;

образовательной программы профессионально-технического образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования;

образовательных программ среднего специального образования на основе общего базового образования.

Участниками НИКО являются:

указанные категории учащихся;

законные представители несовершеннолетних учащихся;

педагогические работники учреждений образования, реализующих соответствующие образовательные программы.

Данное мероприятие призвано решить задачи в том числе по:

определению уровня функциональной грамотности учащихся (функциональная грамотность – выработанная в процессе учебной и практической деятельности интегративная готовность к нахождению оптимальных способов решения жизненных задач и созданию нового в различных сферах (человек, социум, природа, материальная и духовная культура);

анализу факторов, обусловливающих уровень функциональной грамотности учащихся, на основе результатов анкетирования участников НИКО;

определению на основе результатов НИКО направлений совершенствования научно-методического обеспечения общего среднего образования, подготовки и повышения квалификации педагогических работников;

разработке Министерством образования, структурными подразделениями областных (Минского городского) исполкомов, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования, мероприятий для повышения качества образования с учетом выявленных в ходе НИКО проблемных вопросов на республиканском и областном (г. Минска) уровнях соответственно.

Исследование проводится один раз в три года с использованием автоматизированных информационных систем и включает в себя подготовку, проведение и анализ результатов.

Решение о проведении НИКО с указанием конкретных сроков и направлений принимается Министром образования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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