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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
11:46 18.05.2023
Постановлением Министерства образования № 146 от 2 мая 2023 г. утверждена Инструкция о порядке проведения мероприятия «Национальное исследование качества образования».
Как сообщает Национальный правовой портал, проведение мероприятия «Национальное исследование качества образования» (НИКО) направлено на получение объективной информации о состоянии системы общего среднего образования для принятия обоснованных управленческих решений в области государственной политики в сфере образования.
НИКО представляет собой оценку функциональной грамотности учащихся Х класса (I курса), осваивающих содержание:
образовательной программы среднего образования, образовательной программы профессионально-технического образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования;
образовательной программы профессионально-технического образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне, обеспечивающей получение квалификации рабочего (служащего) и общего среднего образования;
образовательных программ среднего специального образования на основе общего базового образования.
Участниками НИКО являются:
указанные категории учащихся;
законные представители несовершеннолетних учащихся;
педагогические работники учреждений образования, реализующих соответствующие образовательные программы.
Данное мероприятие призвано решить задачи в том числе по:
определению уровня функциональной грамотности учащихся (функциональная грамотность – выработанная в процессе учебной и практической деятельности интегративная готовность к нахождению оптимальных способов решения жизненных задач и созданию нового в различных сферах (человек, социум, природа, материальная и духовная культура);
анализу факторов, обусловливающих уровень функциональной грамотности учащихся, на основе результатов анкетирования участников НИКО;
определению на основе результатов НИКО направлений совершенствования научно-методического обеспечения общего среднего образования, подготовки и повышения квалификации педагогических работников;
разработке Министерством образования, структурными подразделениями областных (Минского городского) исполкомов, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования, мероприятий для повышения качества образования с учетом выявленных в ходе НИКО проблемных вопросов на республиканском и областном (г. Минска) уровнях соответственно.
Исследование проводится один раз в три года с использованием автоматизированных информационных систем и включает в себя подготовку, проведение и анализ результатов.
Решение о проведении НИКО с указанием конкретных сроков и направлений принимается Министром образования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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