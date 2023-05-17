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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСИМУЩЕСТВА ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ И ПЛАТЫ ЗА НЕГО
17:12 17.05.2023
Лукашенко подписал указ № 138, которым корректируется порядок использования имущества, находящегося в государственной собственности, и определения размера арендной платы при сдаче его в аренду, сообщает его пресс-служба.
Документом предусмотрена возможность предоставления торговых площадей в аренду отечественным производителям без проведения аукционных торгов и применения повышающего коэффициента. При аренде производственных площадей вводится понижающий коэффициент 0,5.
Правительству делегированы полномочия на утверждение перечня субъектов, которым недвижимость предоставляется в безвозмездное пользование. Также уточняется перечень юридических лиц, которым предоставляются льготы по возмещению расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества. В числе новаций документа - установление запрета на участие в повторных аукционах лиц, чьи действия привели к срыву ранее проведенных аукционов.
Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
Регламентирующий в настоящее время эти вопросы указ от 29 марта 2012 года № 150 "О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом" признается утратившим силу.
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