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МИНФИН БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
12:55 17.05.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «О некоторых вопросах рынка ценных бумаг».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предлагается, в частности:
урегулировать порядок участия в торгах ценными бумагами лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
определить требования к аудиту бухгалтерской и финансовой отчетности эмитентом, осуществившим эмиссию необеспеченных и биржевых облигаций, поручителем, поручительством которого обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям;
предусмотреть условия допуска к торгам на фондовой бирже иностранных профучастников.
Кроме того, документом устанавливается норма о том, что помимо лиц, указанных в части первой статьи 36, части первой статьи 38 и части первой статьи 39 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», подпункте 1.1 пункта 1 данного постановления, вправе совершать сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет на организованном рынке после их допуска к торгам в порядке и на условиях, установленных организатором торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржей, при условии последующей продажи этих ценных бумаг не ранее 30 дней с даты покупки:
физические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами;
юридические лица при условии наличия работника, имеющего квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой или второй категории.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
С 17 по 27 мая 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: с пометкой «ПМФ ПО».
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