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В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ И СТАЖЕРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОПОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ


09:58 17.05.2023

С 17 мая вступают в силу Правила проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых, утвержденные постановлением Министерства образования № 367 от 5 октября 2022 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, правилами определены формы и порядок проведения аттестации слушателей и стажеров при освоении содержания указанных программ кроме форм:

текущей и промежуточной аттестации при освоении содержания образовательной программы курсов целевого назначения, образовательной программы подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы переподготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин, образовательной программы повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин;

текущей, промежуточной и итоговой аттестации образовательной программы специальной подготовки для занятия отдельных должностей в учреждениях образования, иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.

Правилами урегулированы вопросы аттестации слушателей при освоении содержания образовательных программ:

переподготовки руководящих работников и специалистов;

повышения квалификации, переподготовки, профессиональной подготовки рабочих (служащих);

подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь;

повышения квалификации руководящих работников и специалистов.

Согласно документу, слушатели при освоении соответствующих программ проходят текущую, промежуточную и итоговую аттестацию, стажеры – итоговую аттестацию.

При этом итоговую аттестацию не проходят слушатели, которые осваивают содержание образовательной программы:

обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов);

совершенствования возможностей и способностей личности;

репетиционного тестирования.

Что касается результатов текущей, промежуточной и итоговой аттестации, то в зависимости от образовательной программы и формы проведения аттестации слушатели могут оцениваться отметками в баллах по десятибалльной шкале или отметками «зачтено», «не зачтено».

Ведомственное постановление от 24 декабря 2013 г. № 135 «Об утверждении Правил проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых» со всеми изменениями и дополнениями признается утратившим силу.
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