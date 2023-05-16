Министерство по налогам и сборам (МНС) с 16 по 31 мая 2023 года организует правовой мониторинг указа от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании».

Как сообщает Национальный правовой портал, мониторинг проводится с целью актуализации норм указа с учетом практики его применения.

Его задачами являются: оценка эффективности норм указа; выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения указа; выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации указа.

В рамках мониторинга всем заинтересованным предлагается с 16 по 31 мая 2023 г. разместить в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить в адрес МНС информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности норм указа, наличии в нем устаревших и неэффективных норм;

наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в Указе, наличии (отсутствии) единообразной практики его применения;

наличии случаев нарушения норм указа;

совершенствовании норм указа (по возможности в виде конкретных формулировок с кратким обоснованием необходимости их принятия).

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ (уведомление) в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.