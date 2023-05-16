|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПОДПИСАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ О ЗАПРЕТЕ ВЫЕЗДА ИЗ СТРАНЫ И ОТСРОЧКЕ ОТ ПРИЗЫВА
11:52 16.05.2023
В Беларуси подписаны поправки в законы, которыми вводятся дополнительные основания для запрета на выезд граждан за границу, а также уточняются условия предоставления отсрочки от призыва в армию.
Согласно опубликованным на Национальном правовом портале документам, предоставляется право КГБ временно ограничивать выезд физических лиц из страны в интересах национальной безопасности.
Кроме того, устанавливается временное ограничение на выезд из Беларусь лиц, в отношении которых ведется административный процесс.
Закреплен также порядок согласования (с учетом имеющейся правоприменительной практики) выезда руководителей государственных органов, а также руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам.
В соответствии с поправками отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для продолжения образования за границей будет предоставляться только, если студенты учатся по направлениям республиканских органов государственного управления (государственных организаций) в рамках реализации государственных программ, уже обучаются в учреждениях образования в очной форме получения образования за границей на день вступления настоящего Закона и/либо поступят в зарубежные вузы в возрасте до 18 лет.
Между тем расширяются возможности получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Беларуси при приобретении иностранцем в собственность многофункционального помещения либо иного жилого помещения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
Курсы в банках
на 16.05.2023
Конвертация в банках
на 16.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте