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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ РАЦИОН ПИТАНИЯ ДЛЯ ДОНОРОВ КРОВИ


10:28 16.05.2023

Постановлением Министерства здравоохранения № 68 от 3 мая 2023 г. установлен рацион питания донора крови и (или) ее компонентов.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, рацион бесплатного питания донора в день донации крови и (или) ее компонентов включает следующие продукты: чай черный (8 г), сахар (40 г), вода минеральная питьевая, столовая (500 мл), печенье (200 г), шоколад (100 г), гематоген (40 г).

При этом для доноров крови и (или) ее компонентов, отказавшихся от возмещения расходов, связанных с выполнением ими донорской функции, список немного расширен. Помимо вышеперечисленных продуктов в таких же количествах, добавлены зефир (95 г), мармелад (75 г) и сок (30 мл).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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