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МИНФИН БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
12:59 15.05.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ряд ведомственных постановлений по вопросам рынка ценных бумаг.
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления с целью привидения в соответствие с законом от 18 июля 2022 г. № 197-З «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг» корректируются следующие постановления Министерства финансов:
от 5 апреля 2016 г. № 18 «Об установлении формы требования (предписания) об устранении нарушений законодательства о ценных бумагах»;
от 5 апреля 2016 г. № 19 «Об утверждении Инструкции о порядке приостановления совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами и (или) обращения ценных бумаг на неорганизованном рынке и порядке выдачи предписаний о наложении (снятии) ограничений по распоряжению ценными бумагами»;
от 5 апреля 2016 г. № 20 «Об установлении требований финансовой достаточности и квалификационных требований»;
от 13 июня 2016 г. № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг»;
от 5 сентября 2016 г. № 80 «О предоставлении конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг».
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
За период обсуждения с 14 по 24 апреля 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 32 предложения от 10 участников, которые рассмотрены и обобщены организатором.
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