Лукашенко 13 мая подписал указ № 134 "О подготовке и проведении II Игр стран СНГ 2023 года", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, состязания пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Беларуси по 20 видам спорта. Указом устанавливается ряд преференций и льгот для участников Игр и волонтеров. Среди них - безвизовый въезд в Беларусь, освобождение от необходимости регистрации на территории страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения.

В целях стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования спонсорам Игр разрешено включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов.

«Предусмотренные указом меры позволят обеспечить качественную подготовку и проведение соревнований, оптимизировать расходование бюджетных и привлеченных средств», - говорится в комментарии.