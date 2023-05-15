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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРЕДОСТАВИЛИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ СПОНСОРАМ II ИГР СТРАН СНГ
10:17 15.05.2023
Лукашенко 13 мая подписал указ № 134 "О подготовке и проведении II Игр стран СНГ 2023 года", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, состязания пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Беларуси по 20 видам спорта. Указом устанавливается ряд преференций и льгот для участников Игр и волонтеров. Среди них - безвизовый въезд в Беларусь, освобождение от необходимости регистрации на территории страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения.
В целях стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования спонсорам Игр разрешено включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов.
«Предусмотренные указом меры позволят обеспечить качественную подготовку и проведение соревнований, оптимизировать расходование бюджетных и привлеченных средств», - говорится в комментарии.
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