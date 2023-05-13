Витебский областной Совет депутатов 20 апреля принял решение № 388 об учреждении премий победителям олимпиад и их педагогам.

Как сообщает Национальный правовой портал, премии будут получать победители заключительных этапов республиканской олимпиады по учебным предметам и республиканского конкурса работ исследовательского характера (конференции) учащихся по учебным предметам, международных олимпиад по учебным предметам; педагогические работники, подготовившие победителей указанных мероприятий.

Согласно Инструкции о порядке присуждения премий, утвержденной решением, кандидаты на присуждение премий выдвигаются главным управлением по образованию Витебского облисполкома на основании ежегодных приказов Министерства образования об итогах проведения заключительных этапов республиканских мероприятий и результатов международных олимпиад по учебным предметам.

Проект решения о присуждении премий ежегодно вносится на рассмотрение в главное управление по образованию облисполкома до 30 сентября.

Учреждение премий направлено «на социальную поддержку, моральное и материальное стимулирование высоких достижений в учебной деятельности учащихся, профессиональной деятельности педагогов учреждений образования региона».

Решение вступает в силу после его официального опубликования.