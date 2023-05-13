Постановлением Совмина № 302 от 11 мая 2023 года утвержден новый перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности.

В то же время этот перечень «для служебного пользования» и не публикуется.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.