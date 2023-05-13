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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАЧИМЫХ ЮРЛИЦ
12:26 13.05.2023
Постановлением Совмина № 302 от 11 мая 2023 года утвержден новый перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности.
В то же время этот перечень «для служебного пользования» и не публикуется.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2023 г.
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