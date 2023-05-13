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МНС ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕХАНИЗМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
10:14 13.05.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. № 17».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с механизмом маркировки товаров, предусмотренным указом от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров».
Для обеспечения единства характеристик товаров (наименований реквизитов), требований к составу, структуре и формату сведений, передаваемых и обрабатываемых в государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, а также при ее взаимодействии с интегрированной информационной системой ЕАЭС обязательная информация в приложении 1 к постановлению Министерства по налогам и сборам от 3 мая 2021 г. № 17 приведена в соответствие с решениями Совета Евразийской экономической комиссии в сфере маркировки.
Документом откорректирован перечень уполномоченных складов, а также уточнены требования к ним и их владельцам.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Свои замечания и предложения с 13 по 23 мая 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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