На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по налогам и сборам «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. № 17».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с механизмом маркировки товаров, предусмотренным указом от 10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров».

Для обеспечения единства характеристик товаров (наименований реквизитов), требований к составу, структуре и формату сведений, передаваемых и обрабатываемых в государственной информационной системе маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, а также при ее взаимодействии с интегрированной информационной системой ЕАЭС обязательная информация в приложении 1 к постановлению Министерства по налогам и сборам от 3 мая 2021 г. № 17 приведена в соответствие с решениями Совета Евразийской экономической комиссии в сфере маркировки.

Документом откорректирован перечень уполномоченных складов, а также уточнены требования к ним и их владельцам.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения с 13 по 23 мая 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.