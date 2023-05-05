НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОПУБЛИКОВАН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРМУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 2023 ГОД И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВ

10:24 10.05.2023 Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 54 от 18 апреля 2023 г. дополнен новыми лекформами Республиканский формуляр лекарственных средств на 2023 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, в документ вошли лекарственные формы и дозировки лекарственных средств, применяемые при оказании медицинской помощи. Кроме того, постановлением Минздрава № 55 от 18 апреля 2023 г. внесены дополнения в перечень основных лекарственных средств, применяемых для оказания медицинской помощи пациентам, имеющим право на льготное, в том числе бесплатное, обеспечение лекарственными средствами. Изменен перечень основных лекарственных средств, обязательных к наличию в аптеках различных категорий.