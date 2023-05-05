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ОПУБЛИКОВАН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРМУЛЯР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 2023 ГОД И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВ


10:24 10.05.2023

Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 54 от 18 апреля 2023 г. дополнен новыми лекформами Республиканский формуляр лекарственных средств на 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, в документ вошли лекарственные формы и дозировки лекарственных средств, применяемые при оказании медицинской помощи.

Кроме того, постановлением Минздрава № 55 от 18 апреля 2023 г. внесены дополнения в перечень основных лекарственных средств, применяемых для оказания медицинской помощи пациентам, имеющим право на льготное, в том числе бесплатное, обеспечение лекарственными средствами.

Изменен перечень основных лекарственных средств, обязательных к наличию в аптеках различных категорий.
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