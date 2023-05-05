Постановлением Министерства культуры № 66 от 14 апреля 2023 г. утверждены Правила приема лиц для получения общего среднего образования в гимназиях – колледжах искусств, академиях (консерваториях).

Как сообщает Национальный правовой портал, правилами определены порядок приема (зачисления):

лиц для освоения содержания образовательной программы базового образования, образовательной программы среднего образования с изучением на повышенном уровне учебных предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, в гимназиях – колледжах искусств, академиях (консерваториях), в том числе сроки и порядок проведения проверки способностей в области отдельных видов искусства, формирования контингента учащихся по ее результатам;

и условия приема лиц, получивших общее базовое образование в указанных учреждениях образования (УО) и желающих продолжить освоение содержания образовательной программы среднего образования с изучением на повышенном уровне учебных предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, в этих УО;

лиц для получения начального образования в таких УО, открывших для реализации образовательной программы начального образования дополнительно I – IV классы с изучением учебных предметов, модулей, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусства, в том числе сроки и порядок проведения проверки способностей, критерии, в соответствии с которыми осуществляется выявление уровня таких способностей.

Также правилами установлены:

перечень документов, которые предъявляются в приемную комиссию данных УО, помимо предусмотренных пунктом 2 статьи 151 Кодекса об образовании;

типовые программы проверки способностей в области отдельных видов искусства;

критерии, в соответствии с которыми осуществляется выявление уровня способностей в отдельных видах искусства.

Согласно правилам, прием (зачисление) абитуриентов в УО осуществляется по конкурсу на основании результатов проверки способностей в области одного из видов искусства: музыкально-хорового, музыкально-инструментального, изобразительного, хореографического, театрального. Преимущественное право при равном количестве баллов на прием (зачисление) в УО имеют абитуриенты с более высоким уровнем способностей в области отдельных видов искусства.

Для участия в конкурсе в приемную комиссию УО подается заявление с приложением документов, предусмотренных пунктами 34-37 правил, в период:

с 25 мая по 1 июня года приема – при приеме в V класс;

с 1 по 15 июня года приема – при приеме на свободные места в VI–IX, XI классы;

с 12 июня по 15 августа года приема – при приеме в X класс.

Ведомственное постановление от 30 марта 2018 г. № 15 «Об определении порядка проведения проверки способностей в области отдельных видов искусства при приеме для получения базового образования в гимназиях – колледжах искусств» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.