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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧЕК-ЛИСТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ И ОБ ОХРАНЕ ТРУДА


12:41 05.05.2023

Внесены изменения и дополнения в контрольные списки вопросов (чек-листов), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты от 11 января 2019 г. № 3 «Об установлении форм контрольных списков вопросов (чек-листов)».

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, в связи с изменением правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта (постановление Минтруда и соцзащиты, Министерства транспорта и коммуникаций № 78/104 от 06.12.2022) актуализирован чек-лист в сфере надзора за соблюдением законодательства об охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта (приложение 60).

C целью унификации ряда нормативных правовых актов по охране труда, регулирующих работы с химическими веществами (синец, таллий и др.), постановлением Министерства труда и социальной защиты, Национальной академии наук № 90/9 от 12.12.2022 утверждены Правила по охране труда при работе с химическими веществами, проявляющими опасные свойства. В свою очередь утратили силу Межотраслевые правила по охране труда при работе с таллием и его соединениями, Межотраслевые правила по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе и Межотраслевые правила по охране труда при работе со свинцом и его неорганическими соединениями.

В связи с этим:

утвержден новый чек-лист в сфере надзора за соблюдением законодательства об охране труда при работе с химическими веществами, проявляющими опасные свойства (приложение 114);

исключены:

чек-лист в сфере надзора за соблюдением законодательства об охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе (приложение 61);

чек-лист в сфере надзора за соблюдением законодательства об охране труда при работе со свинцом и его неорганическими соединениями (приложение 62);

чек-лист в сфере надзора за соблюдением законодательства об охране труда при работе с таллием и его соединениями (приложение 63).

Чек-лист – исчерпывающий перечень требований, которые могут быть предъявлены проверяемому субъекту в соответствии с законодательством, подлежащих проверке соответствующим контролирующим (надзорным) органом.

Чек-листы, направляемые субъекту для заполнения при планировании и при проведении проверок, позволяют проверяемому субъекту оценить соблюдение им требований законодательства о труде и об охране труда и до начала проверки скорректировать свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства, исправить, устранить недостатки еще до прихода проверяющих.
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