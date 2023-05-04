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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЯХ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ


10:39 05.05.2023

На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О кредитных историях».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен с целью расширения источников формирования кредитной истории путем включения в них: организаций, которые приобрели права требования по кредитной сделке от источника формирования кредитной истории; юридических лиц, реализующих товары, работы, услуги на условиях отсрочки или рассрочки оплаты (на добровольной основе).

В частности, документом предлагается:

исключить из кредитной истории договоры микрозайма, обеспеченные залогом движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, которое передано во владение (заклад) залогодержателю, и договоры обеспечения исполнения обязательств по ним;

дополнить сведения о кредитных договорах информацией о наличии в договоре условия о предоставлении кредита на рефинансирование;

изменить порядок формирования сведений о классификации актива и (или) условного обязательства по договорам факторинга, а также внести изменения в порядок отражения сведений о закрытом факторинге;

предусмотреть возможность предоставления кредитного отчета в случае смерти физического лица его наследнику;

установить возможность отзыва согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета в случае отсутствия между пользователем кредитной истории, которому оно предоставлено, и субъектом кредитной истории действующей кредитной сделки;

определить возможность установки физическим лицом запрета на предоставление пользователям кредитной истории его кредитного отчета в связи с совершением (подозрением совершения) в отношении него мошеннических действий, выявлением компрометации данных либо по иным причинам, независимо от того, сформирована его кредитная история либо отсутствует;

предусмотреть возможность получения субъектом кредитной истории кредитного отчета за вознаграждение без заключения с Национальным банком договора оказания информационных услуг и др.

Принятие проекта Закона позволит пользователям кредитных историй получать более полную и достоверную информацию, характеризующую платежеспособность и своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам. Кредиторы смогут осуществлять более полную оценку кредитного риска.

Кроме того, повысится уровень защищенности субъектов кредитной истории от мошеннических действий и недобросовестного использования кредитных отчетов пользователями кредитных историй.

Организатор общественного обсуждения – Национальный банк.

Свои замечания и предложения с 5 по 15 мая 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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