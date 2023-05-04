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ДО 14 МАЯ БЕЛОРУСЫ МОГУТ ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ АДМИНПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
16:52 04.05.2023
На общественное обсуждение вынесен проект закона Беларуси «Об изменении законов».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен в целях снижения административной нагрузки на субъекты хозяйствования посредством сокращения и упрощения административных процедур.
Предметом правового регулирования проекта закона являются отношения в области гидрометеорологической деятельности, возобновляемых источников энергии, комплексного воздействия на окружающую среду, охраны и использования недр, связанные с осуществлением административных процедур.
Проектом вносятся изменения в следующие законодательные акты:
Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 93-З «О гидрометеорологической деятельности»;
Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г.;
Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 204-З «О возобновляемых источниках энергии»;
Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
С 4 по 14 мая 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .
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