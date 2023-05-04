НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДО 14 МАЯ БЕЛОРУСЫ МОГУТ ВНЕСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ АДМИНПРОЦЕДУР В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

16:52 04.05.2023 На общественное обсуждение вынесен проект закона Беларуси «Об изменении законов». Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен в целях снижения административной нагрузки на субъекты хозяйствования посредством сокращения и упрощения административных процедур. Предметом правового регулирования проекта закона являются отношения в области гидрометеорологической деятельности, возобновляемых источников энергии, комплексного воздействия на окружающую среду, охраны и использования недр, связанные с осуществлением административных процедур. Проектом вносятся изменения в следующие законодательные акты: Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 93-З «О гидрометеорологической деятельности»; Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г.; Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 204-З «О возобновляемых источниках энергии»; Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. С 4 по 14 мая 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .