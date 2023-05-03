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ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ЕЩЕ НА ПОЛГОДА ПРОДЛИЛИ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ В СТРАНУ ПРОДУКЦИИ ŠKODA AUTO И LIQUI MOLY


12:57 04.05.2023

Постановлением Совмина № 291 от 2 мая 2023 года еще на полгода продлен запрет на ввоз в Беларусь продукции Škoda Auto и Liqui Moly.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, запрет на ввоз в Беларусь и реализацию товаров производства компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8X4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Copperone, Hidrofugal, Stop the water while using me) продлен до 4 ноября 2023 года.

Постановление вступает в силу с 5 мая 2023 г.

Напомним, временный запрет на ввоз и реализацию в Беларуси товаров производства Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf был введен властями в 2021 году и продлевался трижды.
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