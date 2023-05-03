Постановлением Совмина № 228 от 5 апреля 2023 года установлены предельные значения выручки без учета налога на добавленную стоимость за 2022 год в целях оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, за государственной финансовой поддержкой в 2023 году могут обратиться индивидуальные предприниматели, выручка которых в 2022 году не превысила 525 тыс. рублей; микроорганизации – 3843 тыс. рублей; малые организации – 14 500 тыс. рублей.

Для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области предельный размер установлен на уровне 28 108 тыс. рублей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.