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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫРУЧКЕ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
10:48 04.05.2023
Постановлением Совмина № 228 от 5 апреля 2023 года установлены предельные значения выручки без учета налога на добавленную стоимость за 2022 год в целях оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, за государственной финансовой поддержкой в 2023 году могут обратиться индивидуальные предприниматели, выручка которых в 2022 году не превысила 525 тыс. рублей; микроорганизации – 3843 тыс. рублей; малые организации – 14 500 тыс. рублей.
Для субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области предельный размер установлен на уровне 28 108 тыс. рублей.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.
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