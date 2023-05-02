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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ ГОСЗАКУПОК

13:57 03.05.2023 Постановлением Министерства здравоохранения № 56 от 18 апреля 2023 года определены единые размеры вознаграждений организаторов при государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, на 2023 г установлены: единый размер вознаграждения организатора при государственной закупке медицинских изделий, запасных частей к ним – 0,22%; единый размер вознаграждения организатора при государственной закупке лекарственных средств и лечебного питания – 0,26 %. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.