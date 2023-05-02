Постановлением Министерства экономики № 5 от 19 апреля 2023 г. утверждены прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ утверждены в размере: 121,5% на 2022 год; 110,3% на 2023 год; 109,2% на 2024 год; 108,1% на 2025 год.

Прогнозные индексы стоимости оборудования утверждены в размере: 107,4% на 2022 год; 106,2% на 2023 год; 106,1% на 2024 год; 103,9% на 2025 год.

Прогнозные индексы стоимости прочих затрат утверждены в размере: 112,9% на 2022 год; 110,7% на 2023 год; 109,6% на 2024 год; 108,4% на 2025 год.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на объекты, проектная (сметная) документация на строительство которых утверждается после 1 мая 2023 г.